РИАМО - 12 июн. В День России в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и гроза, температура может подняться до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет в районе плюс 22-24 градусов, в Московской области - плюс 20-25 градусов.

По данным синоптиков, в субботу относительная влажность воздуха составит порядка 60%. Атмосферное давление достигнет отметки 742 мм рт. ст.

Скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.

Значения температуры в регионе будут находиться в пределах климатической нормы июня.