РИАМО - 12 июн. Сухая трава может легко загореться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Сжигать мусор и листву нужно только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов, идеальный вариант – печь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

На загородном участке у каждого жилого строения нужно устанавливать емкость с водой. Кроме того, рекомендуется скосить сухую прошлогоднюю траву вокруг участка. При сухой и ветреной погоде или при штормовом предупреждении нельзя проводить пожароопасные работы.

Детям нельзя играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня.

При природном пожаре

Если огонь подобрался близко к участку, нужно эвакуировать всех членов семьи и отвести в безопасное место домашних животных. Немедленно нужно позвонить в пожарную охрану. Стоит также закрыть все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия.

Кроме того, нужно наполнить водой ведра, бочки и другие емкости, приготовить мокрые тряпки, которыми можно будет гасить угли или небольшое пламя. Если пожар не угрожает жизни, нужно постараться потушить его подручными средствами.

При приближении огня нужно обливать крышу и стену дома водой. Нужно постоянно осматривать территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

При пожаре нужно звонить по номерам «01» (со стационарного телефона), «101» или «112» (с мобильного телефона).

Пожарная безопасность в местах отдыха

Если лето жаркое, то лучше не жечь костры, особенно с использованием горючих жидкостей. Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия. Нельзя оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который был пропитан горючими веществами.

Нельзя заправлять баки работающих двигателей топливом, пользоваться техникой с неисправной системой подачи топлива, курить или пользоваться огнем недалеко от заправляемых машин.

Нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах. Кроме того, нельзя на полях выжигать траву.

Нередко виновниками пожаров становятся дети. Рекомендуется поговорить с детьми, объяснить, что нельзя играть со спичками и бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки.