РИАМО - 12 июн. Подмосковным жителям рассказали, что клубнику следует выбирать по цвету, хвостику и семечкам, спелая ягода должна быть ярко-красного цвета, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Листья на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику сорвали с грядки не позже, чем день назад. А пожухлые хвостики говорят о том, что клубнику собрали давно, и она несвежая.

Если ягода не имеет хвостиков, то она также скорее всего уже старая. Продавцы могли от них избавиться.

У спелых ягод также выпуклые семечки. А если они находятся в некотором углублении, то ягода максимально спелая.

Еще специалисты советуют понюхать клубнику. У спелой должен быть сильный клубничный аромат.

Задержка клубничного сезона: когда на прилавках появятся подмосковные ягоды>>