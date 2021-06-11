РИАМО - 11 июн. В Москве изменились правила работы сервисов проката электросамокатов, среди прочего, изминения касаются размера парка и территориального распределения самокатов по городу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь крупные операторы проката могут иметь в своем парке не более 10 тыс. самокатов. При этом минимум 30% самокатов должны находиться внутри Садового кольца и еще 30% - между Садовым и Третьим транспортным кольцом. На одной парковке можно будет поставить не более 6 самокатов каждого оператора в радиусе 10 м.

С 2019 года на шеринговых самокатах действует ограничение скорости до 25 км/ч. Теперь в Москве появилось 45 «медленных» зон, где скорость ограничена до 15 км/ч. Начало таких зон хотят обозначить табличками.

С 2021 года молодые прокатные компании с парком до тысячи самокатов сначала будут ставить свои средства передвижения в пилотных зонах за пределами ТТК.

Для обеспечения комфорта пользователей операторов проката обязали устанавливать на самокатах передний амортизатор.

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