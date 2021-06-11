РИАМО - 11 июн. Анализ 36 проб воды, взятых из московских купальных водоемов, не выявил наличие в них коронавируса, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в столице в эксплуатацию принято 8 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд, озера Белое и Мещерское, Серебряный Бор-2 и 3, Большой городской пруд, озера Черное и Школьное. Если пробы воды в водоемах для купания оказываются неудовлетворительными, то купание в них запрещается.

Летом текущего года в столице откроются 42 зоны отдыха без купания, 40 из которых уже приняли в эксплуатацию. Купаться в таких водоемах нельзя из-за несоответствия качества воды необходимым санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

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