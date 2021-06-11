РИАМО - 11 июн. Сотрудникам столичных предприятий сферы услуг необходимо вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сектора, где риск особенно повышен, - торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее. Их работникам, я считаю, надо прививаться в первую очередь, просто бегом, потому что вопрос же не в них и не в их желании и нежелании (делать прививку от коронавируса - ред.). Они просто оказывают услуги огромному количеству людей, которые к ним приходят. И подвергают риску не только себя, но и их», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр отметил, что Москва не собирается вводить новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, хотя ситуация с распространением Сovid-19 очень сложная.

«Мы не собираемся их (новые ограничения - ред.) вводить, но тем не менее ситуация очень сложная, и надо всем это понимать, и, как мы и прежде делали, вместе бороться с пандемией, с коронавирусом. Тем более что у нас сегодня такое оружие есть», - сказал Собянин.

Он добавил, что пройти вакцинацию необходимо всем жителям столицы, особенно это касается пожилых людей.

«У нас сегодня есть выход. Надо просто прийти и сделать прививку. Она надежна, она выдерживает вирус, дает защиту людям, поэтому это особенно важно нашим пожилым людям, которые находятся в зоне риска. Кстати, мы не снимали рекомендаций, чтобы они продолжали находиться дома или на даче, как можно меньше передвигались по городу, как можно меньше общались, чтобы не подвергать себя риску», - заключил Собянин.

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