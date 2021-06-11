РИАМО - 11 июн. Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы о нарушении АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» закона о закупках, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее на нарушения со стороны ОЭЗ пожаловалось ООО «Век высоких технологий» при проведении конкурса на выполнение работ по демонтажу старого оборудования, поставке, монтажу и пусконаладке чиллера с воздушным охлаждением для офисно-делового здания № 3 ИТЦ.

Антимонопольное ведомство признало жалобу законной и предписало устранить нарушения. Представители ОЭЗ не согласились с претензией и обратились в суд.