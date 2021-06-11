РИАМО - 11 июн. Команда правительства Московской области выиграла в девятом открытом турнире по футболу на Кубок Государственной Думы. Состязания прошли в пятницу в столичных «Лужниках», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Турнир организован профильным думским комитетом совместно с департаментом спорта города Москвы и автономной некоммерческой организацией популяризации и развития физической культуры и спорта «Спортивные события».

«Футбол, как и любая коллективная игра, только укрепляет связи между участниками. Такие дружественные матчи и неформальное общение являются хорошим инструментом создания благоприятной атмосферы для межведомственного диалога между представителями органов власти Российской Федерации, а также Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Также турнир нацелен на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди москвичей и гостей столицы.

Всего в состязаниях приняли участие шесть сборных команд, представлявших Федеральное собрание России, правительство РФ, администрацию президента РФ, правительство Москвы, правительство Московской области и правительство Санкт-Петербурга.

Обладателем Кубка стала команда подмосковного правительства. Трофей к команде перешел от победителей прошлогоднего турнира – сборной правительства Москвы. Второе место заняла команда администрации президента, третье – Федерального собрания.