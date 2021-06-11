РИАМО - 11 июн. За прошедшие 3 года чаще всего участниками ДТП в столице в состоянии алкогольного опьянения становились водители в возрасте 30-35 лет, сообщается на сайте управления ГИБДД по Москве.

На 2 месте антирейтинга возраст 25-30 лет, 3 место - 35-40 лет, 4 место - 20-25 лет, 5 место - 40-45 лет.

Благодаря принимаемым профилактическим мерам со стороны сотрудников столичной ГИБДД, сегодня удалось добиться существенного снижения числа «пьяных» ДТП, погибших и раненых в них людей.

С начала 2021 года по вине пьяных водителей в Москве погибли 15 человек, это на 40% меньше, чем в 2020 году. При этом произошло 187 аварий с пострадавшими, а в 2021-м - 133 случая, что ниже на 29%. В авариях по вине нетрезвых водителей ранены 174 человека, что на 26% меньше, чем в прошлом году.