РИАМО - 11 июн. Любой житель Подмосковья может сообщить о брошенной старой машине в администрацию своего муниципалитета, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают еще и дополнительную опасность - детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Автомобиль считается бесхозным если собственник отсутствует или он отказался от машины; авто сильно повреждено в ДТП и восстановление его невозможно; автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей; отсутствуют государственные номера. Если номер есть, то перевезти такую машину можно будет только с разрешения собственника.

Обратиться в администрацию можно заказным письмом, в форме запроса на ее сайте или принести заявление лично. В письме нужно подробно указать место, где автомобиль находится, номер и описать признаки автомобиля.

На место выезжает комиссия, которая подтверждает бесхозность автомобиля и разыскивает собственника. Если этого сделать не удается, то машину через суд признают бесхозной и передают в муниципальную собственность. После этого ее отвозят на специальную стоянку.