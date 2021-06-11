РИАМО - 11 июн. Работодатели активно ищут новых сотрудников в сентябре-октябре, а также в начале весны, пишет «Вечерняя Москва».

По словам руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, летом активность работодателей по поиску персонала снижается в связи с отпусками. «Бум» же наблюдается весной и осенью.

«Но важно понимать, что весной и осенью становится больше не только вакансий, но и растет количество соискателей. Если для вас важны выбор и количество возможностей, лучше заняться поиском работы именно в это время», — отметила Игнатова.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий добавил, что летом легче найти подработку, поскольку растет количество вакансий, связанных с сезонной занятостью.

Эксперты также подчеркнули, что при поиске новой работы важно грамотно составить резюме. В нем должны быть четко прописаны опыт работы и ключевые навыки. Также нужно указать рыночную зарплату и приложить деловую фотографию.