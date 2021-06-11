РИАМО - 11 июн. Работодатели активно ищут новых сотрудников в сентябре-октябре, а также в начале весны, пишет «Вечерняя Москва».
По словам руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, летом активность работодателей по поиску персонала снижается в связи с отпусками. «Бум» же наблюдается весной и осенью.
Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий добавил, что летом легче найти подработку, поскольку растет количество вакансий, связанных с сезонной занятостью.
Эксперты также подчеркнули, что при поиске новой работы важно грамотно составить резюме. В нем должны быть четко прописаны опыт работы и ключевые навыки. Также нужно указать рыночную зарплату и приложить деловую фотографию.
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