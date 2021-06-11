РИАМО - 11 июн. Государственная дума рассмотрит законопроект, в рамках которого в РФ могут запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Кроме того, мы предлагаем наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства», — сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Инициатива предполагает, что в законодательстве прописывается пункт, предусматривающий запрет на упомянутые услуги для иностранцев. Помимо прочего, услуги суррогатного материнства могут оставить только для россиян.

Аналогичная возможность появится у россиянок, которые не могут выносить и родить ребенка по медицинским показателям.