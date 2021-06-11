РИАМО - 11 июн. «Трансмашхолдинг» и РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона на Российском туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Внутри поезда 56 особых индивидуальных мест-капсул вдоль центрального прохода. Они закрывают непрозрачной шторкой, которая заглушает звуки свет.

Каждая капсула будет иметь индивидуальный столик, светильник и USB-розетки. Спальное место планируют сделать на 15 см длиннее обычного. Внутри капсулы продуманы места для ручной клади и одежды.

Багаж, включая крупные велосипеды и байдарки, планируют хранить в специальном отсеке. В капсульном вагоне также предусмотрена зона с торговыми автоматами и душ.

В ноябре 2020 года с помощью технологий виртуальной реальности показали концепт этого вагона в ходе Транспортной недели в Москве.