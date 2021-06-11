РИАМО - 11 июн. В Московской области участник организованной преступной группы признан виновным в похищении и убийстве двух человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Установлено, что мужчина в составе организованной преступной группы на территории Московского региона с 2006 по 2012 годы похитил гендиректора коммерческой организации в Мытищах. Он хотел получить за него выкуп от родственников.

За освобождение предпринимателя выдвигались требования о передаче суммы в размере 1 млн долларов США. В последующем договорились о сумме в размере 400 тыс. долларов США.

Несмотря на передачу денег, потерпевшего убили. Обвиняемый непосредственно принимал участие в похищении и расправе. Кроме этого обвиняемый совершил убийство еще одного мужчины на территории города Туапсе Краснодарского края.

Ранее приговором суда фигурант уже был признан виновным в похищении мужчины в Туапсе. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Двум его подельникам суд вынес наказание в виде пожизненного лишения свободы, а еще одному - в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Приговором суда подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 19 лет лишения свободы.