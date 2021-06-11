РИАМО - 11 июн. Самое большое число новых случаев Covid-19 за сутки в Подмосковье зафиксировали в Королеве (93) и Пушкине (81), всего за это время в регионе выявили 837 случаев инфекции, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.
61 случай Covid-19 за сутки выявили в Сергиево-Посадском округе, 47 - в Балашихе, 37 - в Дмитровском округе, 36 - в Химках, 28 - в Красногорске, 27 - в Богородском округе, 25 - в Дубне, 23 - в Коломне, 22 - в Домодедове, по 20 - в Дзержинском, Люберцах и Серпухове, по 18 - в Орехово-Зуевском и Рузском округах, по 17 - в Долгопрудном, Лобне, Подольске и Ступине, 15 - в Раменском округе, 14 - в Озерах, по 13 - Кашире и Электростали, 11 - в Электрогорске.
По 10 случаев коронавируса зафиксировали за сутки в Воскресенске, Мытищах и Реутове, 9 - в Можайском округе, 9 - в Солнечногорске, по 7 - в Павловском Посаде и Пущине, по 6 - в Жуковском, Клину и Ленинском округе, по 5 - в Волоколамском округе, Истре, Чехове и Щелкове, по 4 - в Егорьевске и Серебряных Прудах.
3 новых случая болезни выявили Краснознаменске и Лыткарине, по 2 - в Ивантеевке, Красноармейске, Луховицах, Наро-Фоминском округе, Талдомском округе и Шатуре, по 1 случаю - в Лосино-Петровском и Одинцовском округах.
Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали в Бронницах, во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Протвине, Черноголовке и Шаховской.
С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировано 279 779 случаев Covid-19. За пандемию всего скончались 6250 человек, выздоровели после лечения 230 812 пациентов.
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