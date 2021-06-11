РИАМО - 11 июн. Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Так, ордена Почета вручены епископу Верейскому Пантелеимону, гендиректору АО «Мосводоканал» Александру Пономаренко, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – гендиректору автокомбината «Мосавтосантранс» Андрею Подольскому, благодарности президента РФ – замначальника метро – начальнику службы безопасности подземки Андрею Кичигину, замначальника метро по управлению персоналом Павлу Ковалеву.

Благодарности президента РФ также вручили техническому директору ООО «Авентика» Михаилу Бакланову, главному специалисту отдела управления строительного контроля ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Александру Серову.

Заместителю главврача Городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана Ларисе Есиповой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Благодарность мэра Москвы была объявлена ведущему специалисту службы по обеспечению мероприятий гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Восточному административному округу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Кириллу Кравченко. Знак отличия «За заслуги перед Москвой» получил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Кроме того, были вручены и другие награды города Москвы.

День России отмечается 12 июня с 1992 года.