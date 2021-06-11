РИАМО - 11 июн. Жители Подмосковья во II квартале 2021 года провели больше общих собраний собственников в электронном виде, чем было запланировано, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Жители Подмосковья стали активнее участвовать в вопросах управлении своего многоквартирного дома, в первую очередь, благодаря удобству системы. Теперь решать текущие вопросы по многоквартирным домам намного проще и доступнее», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он отметил, что каждый собственник многоквартирного дома может самостоятельно инициировать голосование по вопросам управления своего дома и принять решение по нему дистанционно.

Собственникам – физлицам не требуется дополнительная регистрация. Они авторизуются в системе через учетную запись Госуслуг.