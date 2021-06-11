РИАМО - 11 июн. Роспотребнадзор предложил отменить для некоторых граждан обязательное требование о прохождении двух ПЦР-тестов на коронавирус при въезде в Россию из-за рубежа, сообщает kp.ru.
Требование сдать два теста при возвращении в страну действует с 1 мая. Интервал между анализами должен составлять не меньше суток. Роспотребнадзор предлагает отменить данное требование для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или прошел вакцинацию, если эта информация размещена на портале госуслуг.
За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев заражения Covid-19. Умерли 396 человек, выздоровели 10 188 пациентов.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 180 454 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 125 674 человека, выздоровели 4 782 183 пациента.
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