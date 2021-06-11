РИАМО - 11 июн. 27-летнего москвича приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за жестокое убийство своей 26-летней невесты в квартире в Колпачном переулке в центре столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что 19 июля 2020 года он поссорился с девушкой и нанес ей более 80 ударов по различным частям тела, в том числе в область головы, туловища и конечностей. Она скончалась на месте от открытой, непроникающей черепно-мозговой травмы с переломами костей лицевого и мозгового отделов черепа.

Ее тело обнаружила мать погибшей и вызвала полицию. Убийцу задержали 11 августа 2020 года.