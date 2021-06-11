РИАМО - 11 июн. В столице задержана группа граждан по подозрению в мошенничестве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники предлагали жертвам помочь им решить юридические вопросы. После потерпевшие понимали, что их обманули и деньги им не вернут.

«В офисе компании на Кутузовском проспекте изъята компьютерная техника, кассовый аппарат, мобильные телефоны, поддельные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, а также другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в порядке статьи 91 УПК РФ задержано 7 фигурантов, которые могут быть причастны к нескольким десяткам подобных преступлений. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.