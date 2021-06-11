РИАМО - 11 июн. Граждане Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку во дворе дома №9 по улице Газопровод на юге Москвы, после чего их заключили под стражу на 10 суток, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Драка произошла на почве национальной ненависти, зачинщицей потасовки оказалась 48-летняя женщина.

Полицейские приехали на место происшествия в течение 5 минут. Участники драки не подчинились требованиям правоохранительных органов, в результате всех хулиганов доставили в отдел полиции.

По ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ их арестовали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на 10 суток.