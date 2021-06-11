РИАМО - 11 июн. Подмосковные таксопарки и таксисты в тестовом режиме могут зарегистрироваться в Комплексной информационная системе «Аналитика работы такси», которая начнет полноценную работу с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы получить идентификатор, нужно на портале госуслуг внести свои персональные данные (паспорт и водительское удостоверение), дать согласие на обработку и получить идентификатор.

В системе появятся данные о разрешении такси, водительских правах, информация о штрафах, наличии судимостей у водителя.

Система будет фиксировать переработку водителей для исключения возможности получать заказы после завершения смены, контролировать соблюдение законодательства водителями такси, вести рейтинг такси.

Комфорт перевозок должен значительно повыситься. Аналогичный сервис одновременно запустят в Москве.