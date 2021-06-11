РИАМО - 11 июн. Специальные стикеры со звуком от футболистов сборной России, а также футбольная лента с новостями ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ появились в социальной сети «Одноклассники» к чемпионату Европы по футболу, сообщает пресс-служба ОК.

В наборы вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания).

Они доступны бесплатно на витрине стикеров и помогут болельщикам делиться яркими эмоциями во время матчей, а также разнообразят общение.

В футбольной ленте в разделе «Рекомендации» будут появляться новости ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ. Она станет доступна в ближайшие сутки.

Также в Одноклассниках запущен специальный фотомарафон #БолейЗаНаших в поддержку сборной России. Там болельщики могут показать, как они поддерживают нашу команду.