РИАМО - 11 июн. В Московской области запустят производство цифровой печати на натуральных тканях, резидент региональной ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» компания «Д-ТЕКС» достроила производственный комплекс, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания уже получила разрешение на ввод его в эксплуатацию.

«К строительству завода на юге Подмосковья компания приступила в июле 2018 года. Общий объем инвестиций в проект составил 604,5 млн рублей. На предприятии создано более 35 рабочих мест», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На производственной площадке в 11,5 тыс. кв.м установлено ультрасовременное промышленное оборудование полного цикла от ведущих стран-производителей Италии, Германии и Японии.

Высокие производственные мощности позволят совокупно выпускать 150 тыс. погонных метров полотна в месяц.