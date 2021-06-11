РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. Специалисты провели очередной забор образцов водопроводной воды в подмосковных Котельниках, чтобы в лабораторных условиях проверить ее качество, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Котельники обеспечиваются «московской водой». Со станции водоподготовки вода уходит чистой, за этим строго следит «Мосводоканал». Однако изношенность магистральных сетей может привести к тому, что в квартирах вода окажется с примесями.

В целях мониторинга качества воды гарантирующий поставщик услуг водоснабжения МУЖКП «Котельники» ежемесячно проводит отбор проб в точках отгрузки в сеть. Накануне специалисты выполнили очередной забор и отправили образцы в лабораторию Роспотребнадзора. Результаты исследований будут опубликованы на официальном сайте предприятия в разделе «Водоснабжение».

Непрерывный контроль позволяет реагировать на изменение параметров качества воды и проводить необходимые мероприятия для поддержания ее качества в процессе транспортировки по распределительной сети.