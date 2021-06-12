РИАМО - 12 июн. Московский Кремль закрыт для посетителей в субботу в связи с проведением государственных мероприятий, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны России.

Кроме того, закрыт для посещения Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены.

Также не будет проводиться церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

12 июня страна отмечает День России. Этот государственный праздник отмечается с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.