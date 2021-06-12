РИАМО - 12 июн. Парковки на всех московских улицах будут бесплатными в субботу в связи с празднованием Дня России, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья. 14 июня парковка снова станет бесплатной.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Собранные с автомобилистов средства направляют на благоустройство.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обращаться по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.