РИАМО - 11 июн. Популяризатор астрономии, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье» Филипп Романов принял участие в крупной международной конференции Communicating Astronomy with the Public Conference.

В ходе конференции сначала была представлена видеопрезентация Романова «Бесплатная популяризация астрономии в России астрономом-любителем», после этого он принял участие в сессии вопросов-ответов.

Романов в течение 10 лет занимается популяризацией астрономии в разных регионах России через СМИ, соцсети, во время личных выступлений. При этом он изучает астрономию самостоятельно – у Романова нет профильного образования.

Романов является первооткрывателем 73 переменных звезд, 10 кандидатов в планетарные туманности, 4 возможных двойных звезд и 3 астрономических транзиентов. Он автор двух научных статей по астрономии.

В 2015 году Романов стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье» за проект «Популяризация астрономии в обществе».