РИАМО - 11 июн. Московское областное УФАС России включило ООО «Ремонтник» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» заключило с ООО «Ремонтник» контракт на покупку бумаги для офисной техники. Из-за нарушения поставщиком условий исполнения соглашения учреждению пришлось расторгнуть контракт.

На заседании комиссии УФАС фирма «Ремонтник» не представила документы, которые свидетельствовали бы об устранении допущенных нарушений в установленный срок. В связи с этим поставщика внесли в реестр недобросовестных.