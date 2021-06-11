РИАМО - 11 июн. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова посетила подмосковный стенд на I Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который открылся на ВДНХ в Москве.

«Сейчас туризм - это приоритетное направление. Особенно в сегодняшних условиях, когда фактически мир закрыт. Подмосковье – тот регион, который может предложить абсолютно разный отдых. Это первый форум, и мы с удовольствием принимаем участие в такой выставке. Именно наш стенд здесь является центральным, и нам это очень приятно. Для нас крайне необходимо, чтобы Подмосковье стало центром российского туризма», - сказала Виртуозова.

Московская область - титульный партнер форума. В течение 3 дней на подмосковном стенде будут демонстрировать произведения народных промыслов, запланированы презентации городских округов. В первый день свои туристические возможности представили Дмитров и Серпухов. Гости стенда смогли поиграть в мини-гольф, выиграть семейные сертификаты на бесплатное посещение музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Кроме того, на подмосковном стенде состоялись мастер-классы «Павлин в технике оригами», «Перо Жар-птицы», «Набойка «Павлины», «Павлин-кулачник». Представлены программа «Сто лет живой истории» Серпуховского историко-художественного музея и авторские туры по южному Подмосковью. Посетителям предложили продегустировать серпуховскую помадку от трактира «Русь», сыры от сыроварни «Велеми» и сырные конфеты «Нижняя Велемка».

«Нам важно представлять Подмосковье на всех возможных площадках, и это подтвердил ПМЭФ-2021, где к нашему региону был повышенный интерес. Мы планируем несколько мероприятий на лето. Они проходят в рамках традиционного губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Это и фестиваль Чайковского, и гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир», это и экотуризм: ягоды, грибы, озера, реки, рыбалка», - добавила вице-губернатор.

По словам Виртуозовой, при проведении всех мероприятий будет учитываться ситуация с коронавирусом.

«Мы также активно развиваем направление, когда открываются глэмпинги, кемпинги - они есть уже в Орехово-Зуеве, Волоколамске, Рузе, Коломне», - заключила Виртуозова.

12 июня на форуме представят свои туристические маршруты и достопримечательности Коломна и Клин. В завершающий день - Сергиев Посад и Орехово-Зуево.

Форум «Путешествуй!» проходит с 11 по 13 июня на ВДНХ. В рамках мероприятия российские регионы презентуют свои туристические возможности: известные маршруты для путешествий, а также набирающие популярность форматы: автотуризм, гастрономические туры и экопоходы, образовательный и медицинский туризм.

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