РИАМО - 11 июн. С 12 по 14 июня подмосковный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Автобусы 12 июня будут ходить по расписанию субботы, а 13 и 14 июня - по расписанию воскресенья.

Электрички ЦППК и МТППК 12 июня курсируют по расписанию субботы, 13 и 14 июня — по расписанию воскресенья, а 15 июня - понедельника.

Контроль за ношением масок в общественном транспорте будет усилен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Штраф за отсутствие маски - 5 тыс. рублей.

С водителями также проведут дополнительные инструктажи по мерам безопасности перевозок.

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