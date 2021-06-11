РИАМО - 11 июн. В подмосковных лесах появились большие сосновые долгоносики, которые поедают хвойные насаждения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

За удлиненную форму головы, напоминающую хобот, этих жуков размером 6-14 мм называют слониками или носатиками. Своим хоботком насекомые прогрызают каналы в растениях, орехах и древесине, чтобы питаться и откладывать яйца. Жуки повреждают корневую систему, кору и луб хвойных деревьев, употребляя за сезон до 4 г такого корма.

Долгоносиков можно встретить не только в Подмосковье, но и почти во всей Европе, в Сибири и Японии. В лесах жуки селятся на молодых соснах.

Жизненный цикл носатиков составляет два года. Первый год насекомое зимует в корнях пней как личинка, второй год - живет в лесной подстилке как жук. Третью зиму переживают всего 5-10% взрослых особей.

Естественные враги долгоносика - птицы: грачи, вороны, сороки, сойки, козодои, скворцы, дятлы, а из хищных насекомых - крупные жужелицы и ктыри.

При этом некоторые виды носатиков приносят пользу человеку. Их используют для биологического регулирования сорняков.