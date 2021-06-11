РИАМО - 11 июн. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым утверждается понятие служебной тайны в области обороны. Соответствующие поправки внесены в закон «Об обороне», сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно подписанному закону, данные о мероприятиях в области обороны относятся к «конфиденциальным», если они не составляют гостайну.

В частности, речь идет об информации, которая касается деятельности российских органов власти либо органов местного самоуправления. Подобные данные относятся к категории сведений «ограниченного доступа», которые нельзя разглашать.

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