РИАМО - 11 июн. Молодежный конкурс искусств «Город А», который проходит в подмосковном Красногорске, объединит творческих людей из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Девять сборных команд из Московской, Тверской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края и Москвы будут бороться за статус «Молодежная Арт-столица» и денежный приз в размере 300 тыс. рублей. Участникам предстоит рассказать истории родных городов на языке искусства.

Кроме того, в рамках проекта «Город А» более 7 тыс. человек из 59 регионов России, а также представители Беларуси, Молдовы, Армении и Уганды примут участие в работе масштабного арт-кластера.

На 18 городских площадках под открытым небом пройдут творческие презентации в различных направлениях креативных индустрий. 13 июня арт-фестиваль закроется карнавалом «Наука искусства».