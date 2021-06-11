РИАМО - 11 июн. С начала 2021 года почти 20 тыс. детей, подростков и родителей из Подмосковья получили помощь специалистов детского телефона доверия, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года почти 20 тыс. жителей региона обратились на Всероссийский детский телефон доверия. При звонке на этот номер жители смогли получить экстренную психологическую помощь», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что психологическая помощь по телефону доверия оказывается анонимно и бесплатно.

«Нам очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Вопросы, поступающие к специалистам социальной службы региона, самые разнообразные – от непростых отношений, сложившихся между детьми и родителями в семьях, до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками», – отметила Каклюгина.

Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-2000-122. Подробная информация об оказании психологической помощи размещена на сайте telefon-doveria.ru.