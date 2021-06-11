РИАМО - 11 июн. С начала 2021 года почти 20 тыс. детей, подростков и родителей из Подмосковья получили помощь специалистов детского телефона доверия, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Она уточнила, что психологическая помощь по телефону доверия оказывается анонимно и бесплатно.
«Нам очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации. Вопросы, поступающие к специалистам социальной службы региона, самые разнообразные – от непростых отношений, сложившихся между детьми и родителями в семьях, до не менее сложных взаимоотношений подростков со сверстниками», – отметила Каклюгина.
Обратиться за помощью можно по телефону 8-800-2000-122. Подробная информация об оказании психологической помощи размещена на сайте telefon-doveria.ru.
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