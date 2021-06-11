РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Подольский комбинат благоустройства приступил к высадке летних цветов, всего на клумбах в городском округе появятся 350 тыс. растений, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

Высадку летних цветов проводят после того, как закончилось цветение тюльпанов. На клумбах их сменят бархатцы, бегонии, агератумы, гвоздики, цинерарии, колиусы.

Во второй половине июня на ограждениях центральных улиц в Подольске разместят кашпо с петуньями нескольких сортов.

Пестов выразил надежду, что вандалы не разграбят клумбы и цветы будут радовать жителей весь летний сезон.