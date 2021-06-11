РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Подольский городской отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области на улице Чехова не будет работать 12 и 13 июня, сообщает администрация округа.

В ЗАГСе 12 июня - нерабочий праздничный день, 13 июня - выходной день. В рабочий день 14 июня с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 пройдет прием граждан по всем видам государственной регистрации актов гражданского состояния.

14 июня прием граждан по вопросам государственной регистрации рождения и установления отцовства будет оказываться в ГБУЗ Московской области «Подольский родильный дом» на удаленном рабочем месте специалиста Подольского городского отдела ЗАГС по адресу: улица Кирова, 38 (в Подольском роддоме) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.