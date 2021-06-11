РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 июн. Подмосковный Красногорск и город-герой Новороссийск могут стать городами-побратимами, сообщила руководитель делегации из черноморского города, заместитель главы администрации Наталья Майорова.

Официальная делегация из Новороссийска прибыла в Красногорск в пятницу. Представителей администрации, учреждений культуры, архитектуры приняли в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово». Одной из тем обсуждения стало налаживание побратимских связей между двумя городами.

Гостей приветствовала замглавы администрации Красногорска Татьяна Квасникова.

«Мы будем рады идее сотрудничества, побратимства. У нас есть такой опыт с другими городами, и это всегда интересно – узнать о новом опыте в разных сферах», - сказала Майорова.

Команда Новороссийска станет одной из самых многочисленных – 140 человек – на конкурсе искусств «Город А». Финал конкурса состоится 13 июня на стадионе «Зоркий», начало в 18:00. В нем примут участие 9 команд.

«Когда мы узнали о таком замечательном конкурсе «Город А», решили, что точно должны в нем принять участие и победить! Очень серьезно готовились месяц», - добавила Майорова.

Она отметила, что официальная делегация Новороссийска прибыла, чтобы перенять опыт организации столь масштабного фестиваля, как «Город А».

«Проехали по Красногорску – пока только положительные эмоции. Много зелени, очаровательная архитектура, очень чистый, ухоженный», - поделилась впечатлениями Майорова.

Она также добавила, что южной делегации не придется пережить акклиматизацию – в Новороссийске сейчас такая же погода, как и в Красногорске.