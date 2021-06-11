РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Семьи с детьми-инвалидами из Подольска могут получить компенсацию за покупку школьной формы в размере 13 020 рублей, этим правом с начала года в округе воспользовались 26 семей, сообщила администрация округа.

Всего 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, с начала года получили выплату за школьную форму. Ее могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей — это полтора прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 13 020 рублей.

В Подольском управлении соцзащиты населения городского округа за 2020 год выплаты получили 95 семей. В текущем году данную выплату оформили пока только 26 семей.

Заявление установленной формы на выплату подается через Многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства до 30 ноября 2021 года. Получить консультацию по назначению выплаты можно в Подольском управлении социальной защиты населения или по телефону: 8(496)754-17-01.

Запись на очный прием в Подольское управление социальной защиты населения осуществляется на официальном сайте управления: podolsk.msr.mosreg.ru или по телефону: 8(496)754-17-01.

Выплату предоставляют в рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения.