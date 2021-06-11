РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. На многофункциональной хоккейной площадке в подмосковных Котельниках установили стеклопластиковые бортики и уложили асфальтовое покрытие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Заместители главы Котельников Александр Чуприн и Алексей Воронцов проверили ход благоустройства многофункциональной хоккейной площадки. В рамках мероприятия заместитель начальника управления развития отраслей социальной сферы муниципальной администрации Игорь Краевой рассказал о текущих и предстоящих работах. Участие в осмотре объекта также приняли местные жители, представители спортивного сообщества, молодежь и городские депутаты.

На площадке уже положили асфальтовое покрытие и установили стеклопластиковые борты, при этом было учтено мнение жителей, которые выступили за сохранение всех деревьев. Далее на площадке начнется укладка травмобезопасного резинового покрытия с нанесением разметки.

Как уточнил Краевой, перед началом работ прошли встречи с жителями, они выступили со множеством хороших предложений, которые были учтены.

Участники встречи задали вопросы об освещении спортивной площадки и времени ее работы. По словам Краевого, освещение заменят на современное, а площадка будет работать в часы, которые соответствуют закону о тишине.

Кроме того, на встрече обсудили дальнейшие планы по благоустройству Кузьминского лесопарка. До 10 июля в парке появится многофункциональная хоккейная площадка, а также детская площадка. Старый шлагбаум демонтируют, вместо него будет сделана новая входная группа.