РИАМО - 11 июн. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечился еще 801 человек, с начала пандемии выздоровели после инфекции 230 812 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 837 случаев коронавируса, с начала пандемии – 279 779 случаев инфицирования. Скончались за сутки 10 человек с Covid-19, с начала пандемии – 6 250 человек.

Ранее заведующий поликлиникой №2 в Сергиевом Посаде Максим Кушнеров рекомендовал жителям Подмосковья пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от инфекции.

В Подмосковье работает свыше 200 пунктов вакцинации от Covid-19. Кроме того, пункты вакцинации открыты в 32 многофункциональных центрах региона.

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