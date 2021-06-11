РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В микрорайоне Кузнечики Подольска начали комплексное благоустройство дворовой территории на улице Академика Доллежаля, там реконструируют спортплощадку и сделают детскую игровую площадку, сообщает теруправление администрации микрорайона.

На объединенной дворовой территории многоквартирных домов №№15 и 19 на улице Академика Доллежаля началось комплексное благоустройство дворовой территории. Подрядная организация ООО «Детский квартал» ведет работы в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным от имени комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа.

На данной территории располагается хоккейная площадка, которая является самым популярным местом для зимних видов спорта - катания на коньках и игры в хоккей в микрорайоне. Ее полностью реконструируют: восстановят твердое основание, установят новое ограждение. После реконструкции площадку можно будет использовать и летом, так как поверх асфальтового покрытия уложат прорезиненное ударопоглощающее покрытие.

Помимо хоккейной площадки, также установят детскую игровую площадку.