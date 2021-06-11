РИАМО - 11 июн. С начала 2021 года по вине пьяных водителей в Москве погибли 15 человек, это на 40% меньше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

За пять месяцев 2020 года по вине пьяных водителей произошло 187 аварий с пострадавшими, а в 2021-м - 133 случая, что ниже на 29%. В авариях по вине нетрезвых водителей ранены 174 человека, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

С января в Москве выявили 4873 водителей с нетрезвом состоянии, столько же отказались от медосвидетельствования.

По данным столичного Дептранса, чаще всего за руль в нетрезвом состоянии садятся люди в возрасте 30-35 лет.

Москвичей просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не навредить другим людям. Человек в нетрезвом состоянии может воспользоваться такси или общественным транспортом.