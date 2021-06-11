РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 июн. В подмосковных Котельниках обсудят обеспечение мер безопасности парковки большегрузов с цистернами бензина возле жилых домов, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн встретился с инициативной группой жителей. Ранее в администрацию города поступили опасения о том, что вблизи жилого дома хранятся горюче-смазочные материалы. Большегрузы (цистерны с бензином) приезжают и останавливаются на парковке при заезде к дому №26 в микрорайоне Силикат.

Вместе с Александром Чуприным жители осмотрели территорию парковки, где останавливается большегрузный транспорт. Парковка находится при въезде в микрорайон и расположена на этой территории временно.

Первый заместитель резюмировал, что по данному вопросу будет проведена встреча с арендатором земли с целью обеспечения мер безопасности.