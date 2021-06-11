РИАМО - 11 июн. За сутки в Московской области выявили 837 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе зафиксировали 279 779 случаев инфицирования Covid-19, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии умерли 6250 человек с Covid-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям рекомендуется вызвать врача на дом.

В Подмосковье работают горячая линия по вопросам коронавируса по номеру 122 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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