РИАМО - 11 июн. В Мневниковской пойме в столице планируют построить 2 пешеходных и 2 автомобильных моста через Москву-реку, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Особенно интересные проекты у нас готовятся в Мневниковской пойме. Хорошее место, будет большой спортивный кластер, много жилья, появится вторая станция метро», – сказал Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, это огромная территория, на которой наиболее целесообразно расположить инфраструктурные объекты и продумать транспортные и пешеходные связи. Построить мосты поручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Загрутдинов подчеркнул, что мосты нужно не просто построить, а сделать архитектурно выразительными, красивыми, запоминающимися и знаковыми. Поэтому сейчас в Москве проводятся конкурсы по подбору архитекторов для этих важных проектов.

«Проведем конкурс, выберем победителя, оценим возможности реализации сооружения и потом вам все покажем», - добавил Загрутдинов.

Всего в столице в ближайшие годы планируют построить еще 12 мостов через Москву-реку.