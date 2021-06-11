РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. В подмосковном Домодедове разыскивают 81-летнюю Людмилу Резник, пропавшую два дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост женщины составляет 150 см, она нормального телосложения. У пенсионерки седые волосы и голубые глаза. Предположительно, она была одета в серую куртку с капюшоном. С собой у женщины была коричневая сумка-тележка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Людмилы Резник, просят позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.