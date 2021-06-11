РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. В городском округе Мытищи на заводе «Метровагонмаш» провели флешмоб, приуроченный к празднованию Дня России, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям предприятия.

«Метровагонмаш» отмечает День России. На территории предприятия Совет Инжен провел яркий флэшмоб: активисты в рабочей форме с цветами российского триколора – белого, синего и красного – образовали флаг России.

«Идея провести акцию в таком стиле родилась в ходе очередного заседания нашего совета. Ребята работают в разных подразделениях завода и носят рабочую одежду разных цветов. Мы решили это использовать. Работники медико-санитарной части и детских садов носят белые халаты, вагоносборочный цех одет в синюю форму, а рабочие заготовительного производства и отдела технического контроля славятся своей ярко-красной формой. Мы объединились в российский триколор и данным флешмобом поздравили всех наших коллег с Днем России!» - сказал председатель Совета Инжен, руководитель группы по социальным программам Павел Клементьев.

В акции был задействован состав рельсового автобуса РА-3 «Орлан» в окраске для Российских железных дорог, что нашло свое отражение в названии мероприятия: «С Днем России, ура!». Рельсовые автобусы третьей модификации серийно выпускаются на Метровагонмаш с 2019 года, и сейчас эксплуатируются более чем в 10 регионах России – от Карелии до Сахалина.