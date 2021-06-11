РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Полиция проводит проверку по факту ДТП в подмосковных Котельниках, в результате которого пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 9 июня в 12:50 на Новой улице в районе дома №13 произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.