РИАМО - 11 июн. Задержан Владимир Романов, который вместе с Александром Емельяновым (по прозвищу Шульц) похитил и убил в 2008 году родителей жительницы подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Установлено, что в 2007 году он преследовал девушку, требовал возобновить с ним отношения, угрожая убить ее родителей. 4 октября 2008 года Емельянов и Романов напали на автомобиль родителей девушки и похитили их, чтобы потом убить.

В июне 2015 года Емельянова приговорили к 24 годам лишения свободы. Он до последнего не признавал вины, а его соучастника объявили в розыск. Тела пропавших найти не удавалось.

3 июня 2021 года сообщника задержали. В ходе допроса он показал, где они скрыли тела убитых супругов. Останки двух человек направлены на генетическую экспертизу.

Романов задержан и обвиняется по п. п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. «а», «в», «г», ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 4 ст. 166 УК РФ (убийство, похищение человека, угон автомобиля без цели хищения).